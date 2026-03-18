Quemas ilegales en Veraguas desatan alarma ambiental y de salud

Las quemas irresponsables de masa vegetal continúan registrándose a diario en distintos puntos de la provincia de Veraguas, especialmente en el distrito de Santiago, provocando serias afectaciones tanto al medio ambiente como a la salud de la población.

De acuerdo con los residentes, el humo generado por estos incendios está incidiendo directamente en el aumento de problemas respiratorios, afectando principalmente a niños y adultos mayores, considerados los grupos más vulnerables.

Yulibeth Pimentel y Ariana Pimentel señalaron que esta situación se repite cada año durante la temporada seca, sin que se perciban acciones contundentes para determinar responsabilidades.

“Todos los años ocurre lo mismo, los incendios están a la orden del día y no se sabe quién responde por los daños que causan”, manifestaron, al tiempo que destacaron las pérdidas ambientales, que incluyen la muerte de diversas especies silvestres como iguanas, conejos, tortugas, aves y armadillos, así como la destrucción de árboles y ecosistemas.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de Santiago informó que atiende entre cinco y siete incendios diarios relacionados con la quema de herbazales, lo que mantiene en constante alerta a las unidades de emergencia.

En contraste, la directora regional del Ministerio de Ambiente, Alexandra Blazer, indicó que actualmente solo se mantiene una investigación abierta por incendio. Según explicó, Blazer recalcó que muchos de estos casos no son denunciados formalmente ante la entidad.

No obstante, desde la comunidad se ha reiterado que este tipo de incidentes debe ser investigado de oficio por las autoridades competentes, con el objetivo de sancionar a los responsables y frenar una práctica que, año tras año, deja consecuencias negativas para la salud pública y el entorno natural en la provincia.

Ante este panorama, ciudadanos hacen un llamado a reforzar los controles, promover la denuncia y crear mayor conciencia sobre el impacto de las quemas, a fin de evitar que continúe deteriorándose la calidad de vida y el equilibrio ambiental en Veraguas.