Revulú en San José; multan conductor por llevar estudiantes en vagón

Panamá- Residentes de San José, ubicado en el corregimiento de San Francisco, provincia de Veraguas, están molestos, porque unidades de la Policía Nacional bajaron a varios estudiantes de un pick up que los transportaba hacia la escuela y sancionó a un conductor.

La denunciante dio a conocer que un señor, al ver que los transportes colectivos no quieren a llevar a los estudiantes hacia la escuela, él decidió hacerlo, con tan mala suerte de que fue sorprendido por los policías, quienes no conformes con bajar a los menores del pick up, multaron al conductor.

Aseguró que los residentes de la vivienda que se encuentra en a un costado de la vía, justo en donde ocurrió al incidente, salieron a defender a conductor, porque todos los días estudiantes tienen problemas para llegar al plantel, pues los transportes colectivos no quieren llevarlos.

La dama que denuncia lo ocurrido indicó que los policías aducen que es un peligro llevar menores en el vagón de un pick up, porque pueden caerse, "y eso lo entendemos claramente, pero ellos no entienden el problema que hay".

Aseguró que los residentes de San José no quieren molestar ni ocasionar problemas, lo que buscan es una solución al problema del traslado de los estudiantes y que la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Attt), se pronuncie en relación con este caso.

