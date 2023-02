Rifarán el Papa Móvil

La Gran Rifa Solidaria de la Campaña Arquidiocesana, tendrá como principal premio el automóvil utilizado por el Papa Francisco durante su visita a Panamá contribuirá a sostener las obras sociales de la Iglesia, la casa sacerdotal y apoyar al clero mayor y enfermo”.

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa destacó la importancia de ser creativos en momentos difíciles, como lo hizo la Iglesia durante la pandemia del COVID 19, que no dejó de asistir al pueblo en sus necesidades espirituales, psicológicas y materiales.

La Iglesia Católica no ha escapado de los efectos nocivos de la pandemia, pero esto no ha sido motivo para paralizarse, explicó monseñor Ulloa, al tiempo que dijo que “la solidaridad es lo que nos permitirá salir adelante, porque de esta situación no nos salvaremos solo sino juntos, unidos”.

Felipe Fábrega, Director General de la Campaña Arquidiocesana, dijo que la rifa jugará en el sorteo extraordinario del 20 de agosto de 2023, y se pueden ganar en el primer premio el auto Toyota Prius, que usó el Papa en la JMJ Panamá 2019; el segundo premio, 500 dólares mensuales en súper mercado, por un año; y el tercer premio $4,400 en bono para línea blanca.

Los lugares para venta de los boletos son las parroquias, la Librería Católica, Librería San Pablo, Flor de Liz y Oficina de la Campaña Arquidiocesana en el Arzobispado de Panamá.

El licenciado Víctor Chang, quien es el contralor de la Arquidiócesis de Panamá, detalló las condiciones óptimas del automóvil, además de la importancia de apoyar esta rifa que además de permitir darle una mano amiga a los más necesitados, se tiene la oportunidad de ganarse muy buenos premios.

