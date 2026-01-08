RM prende alarmas por Anilú Batista y Martinelli lanza la pregunta del millón

La designación de Anilú Batista como secretaria general de la Procuraduría General de la Nación cayó como balde de agua fría en el escenario político.

El partido Realizando Metas (RM) reaccionó de inmediato y puso en duda el mensaje que se envía con este nombramiento.

A la polémica se sumó el expresidente Ricardo Martinelli, quien desde su cuenta en X lanzó una pregunta que no pasó desapercibida: “¿Podrá ser esto posible?”. Pocas palabras, pero suficientes para encender el debate en redes y en la calle.

Batista reemplaza a Jorge Luis De La Torre, quien hasta hace poco ocupaba la Secretaría General. De manera oficial, el Ministerio Público no ha explicado las razones de su salida, ni ha emitido un comunicado detallando qué ocurrió internamente.

Sin embargo, en corrillos judiciales y políticos se comenta que la renuncia de De La Torre podría estar relacionada con diferencias internas dentro de la Procuraduría, versiones que apuntan a roces administrativos y desacuerdos en el manejo del despacho.

Para Realizando Metas, este nombramiento parece responder a la vieja lógica de “todo cambia para que nada cambie”. El colectivo recordó que durante su etapa como fiscal, Anilú Batista fue señalada por ellos como una funcionaria que violentó el debido proceso y que fue una de las principales fichas de ataque durante la gestión de la exprocuradora Kenia Porcell.

El partido también dejó entrever que existen otros aspectos sensibles sobre sus asociaciones pasadas que podrían salir a relucir si la situación lo amerita, aunque no entraron en detalles.

Por ello, RM pidió de manera respetuosa que se reconsidere o se revoque la designación, insistiendo en que hay fiscales con mayor trayectoria y menor carga de cuestionamientos para ocupar un cargo tan delicado dentro del Ministerio Público.