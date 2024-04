Sacan video contra Irma y ésta pide perdón a Dios

La candidata a alcaldesa de San Miguelito (SM) por la coalición "Vamos", Irma Hernández participó en una fiesta en la que se hizo burla del nombre y la persona de Jesús, destacó el portal TNPLive.

Se trataba de una “fiesta temática” sobre Jesús, pero poniéndolo como mujer a la que llamaron “Crista Jesusa la Santa Cannabica”. Luego de varias horas, la candidata respondió con una disculpa a Dios, pero señalando que el video fue sacado, porque su propuesta es una amenaza para los políticos que han controlado SM por los últimos 30 años.

En las fotos y videos se ve a Irma simulando ser la embarazada que daría a luz a “Crista Jesusa la Santa Cannabica”.

Otra persona estaba disfrazada de un Jesús afeminado bailando y bebiendo cerveza, con una corona de espinas, con supuestas marcas de los clavos en sus muñecas y de latigazos en la espalda.

Irma Hernández, en sus redes sociales, respondió que la publicación de ese video se debe a que representa una amenaza para los políticos tradicionales y candidatos que intentan reelegirse tras estar 20 y 30 años en el poder, y que no han podido ni querido resolver los problemas de SM.

Sin embargo, admitió -conteniendo el llanto- que haber participado de esa fiesta cuando era más joven, fue un error.

"Lo reconozco, me he expuesto a lugares y circunstancias equivocadas y me arrepiento; y solamente Dios sabe cómo es mi relación con él. Solamente él entiende cuántas veces yo me he tenido que sentar rodilla y pedirle perdón por las veces que le he fallado a él y a mi relación con él, pero nadie puede poner en duda mi fe y mi formación católica cristiana".

"Reafirmo con ustedes mi única prioridad y compromiso con el Distrito. Ante la campaña sucia y los ataques de mis contrincantes, lo único que encontrarán de mi van a ser propuestas", reiteró.

