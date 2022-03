Se casa rector de la "U" con profesora 34 años menor que él

Dicen que el amor no tiene edad. Eso lo está experimentando el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, de 64 años quien se casó con Lourdes Arjona Samaniego, una joven 34 años menor que él.

La pareja decidió unir sus vidas en una ceremonia civil en medio de un ambiente típico panameño. La joven Licenciada en Tecnología Química Industrial lucía hermosa con la pollera de lujo. El, con el montuno y el sombrero típico.

Pero, el ambiente no solo fue típico, también la música, con un conjunto en vivo que hizo bailar a la pareja y a los presentes.

No faltaron los fuego artificiales para iluminar el cielo y celebrar la unión entre el rector y la profesora asistente.

El rector de la Universidad de Panamá compartió un video del momento en que baila junto a su esposa El Punto, uno de los bailes tipicos panameños más populares.