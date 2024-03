Sentencia a RM no está en firme, falta definir suerte de otros 6

La sentencia mixta en la que se condenó al candidato presidencial para ganar las elecciones en Panamá, Ricardo Martinelli y otros, no puede estar en firme , si aún está pendiente el recurso de apelación que interpuso la Fiscalía contra las absoluciones.

Hasta ahora se desconoce cuál ha sido la suerte de los seis empresarios absuelto por la jueza Baloisa Marquínez: Gonzalo Gómez Wong; Nicolás y José Carlos Corcione Pérez Balladares, Iván Clare, Aaron Mizrachi y Vernon Salazar, pero que fue apelado tras un Recurso de Hecho admitido por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales.

La celeridad y la omisión de la formalidad, ha sido una constante en el caso New Business, donde se busca a toda costa inhabilitar al candidato presidencial y asilado político, Ricardo Martinelli.

La exprimera dama, Marta de Martinelli destacó que el caso New Business no puede tener sentencia en firme porque en los casos solo se dicta una sentencia para todos los involucrados, pero en este caso aún hay 10 personas sin decidir si son culpables o inocentes. Es decir no se puede ir sentenciando de 5 en 5. Esto puede ser 1 nulidad.

El abogado Rodrigo Julio Molina preguntó y ¿cómo se pudo dictar entencia por la mitad ? Ellas mismos crean su propia Nulidad Absoluta. En vez de defender la Institucionalidad, la desprestigian más, añadió.

Carlos Carrillo, coordinador del equipo de defensa de Martinelli, también comentó que todavía faltan algunos recursos por resolver para que esté en firme la condena al candidato presidencial.

Dentro de los recursos que faltan por resolver están dos apelaciones de medidas cautelares pendientes de enviarse al Tribunal Superior y dos apelaciones de incidentes de nulidades que se han cometido producto de la violación en los tiempos después que se formalizó la casación.

Agregó que también falta un habeas corpus en el pleno de la Corte Suprema de Justicia, producto de que a Ricardo Martinelli no se le podía ordenar la detención el día 9 de febrero, cuando el día 7 de febrero Panamá ya estaba notificada de la condición de asilo, explicó Carrillo.

Además de lo antes señalado, están esperando que se cumplan las notificaciones por los canales diplomáticos, ya que Martinelli se encuentra asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá.

En este sentido, el artículo 154 del Código Procesal de Panamá, establece en su numeral 5, que se notificará personalmente la sentencia de la condena.

Igualmente, el artículo 645 del Código Electoral, establece que si el afectado estuviere en país extranjero, el exhorto o despacho se dirigirá por conducto del Órgano Ejecutivo y de los agentes diplomáticos o consulares en Panamá o de una nación amiga, observándose las prescripciones del derecho internacional.

