Nacional - 29/3/26 - 04:15 PM

Sequía pone en peligro varios cultivos en Las Margaritas en El Caño de Natá

Unos 25 pequeños productores dependen del río El Caño, cuyo nivel ha descendido drásticamente, y del sistema de riego Boca Toma.

 

Por: Eric Montenegro/Crítica -

Los cultivos de cebolla, ají, maíz y tomate existentes en el sector de Las Margaritas, en El Caño, distrito de Natá, provincia de Coclé, podrían perderse debido a la sequía que ya se registra en esa región.

En esta zona agrícola del país, 25 pequeños productores dependen del río El Caño, cuyo nivel ha descendido drásticamente, y del sistema de riego Boca Toma.

En la actualidad, las cosechas de maíz, cebolla, ají y tomate están en su fase vegetativa; por esta razón, necesitan un abastecimiento continuo de agua.

Ramón Ramos, productor de cebolla y otros cultivos en Las Margaritas, califica la situación como "bastante preocupante" y advierte de una posible crisis.

Ramos hizo un llamado a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) para que el agua se distribuya de manera equitativa entre todos los productores que dependen de este sistema de riego.

La situación en el río El Caño es alarmante. Es poca el agua que queda.

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Francisco Filóz también teme la pérdida de sus cultivos. 

La poca agua que queda solo permite regar una parte del terreno sembrado y "sin agua no aguanta ningún producto".

En este río solo quedan charquitas. Hasta los pescados que había por ahí se están muriendo, afirmó Filóz.

Para algunos productores de cebolla en esta región aún falta un mes para la cosecha. En el caso de los productores de ají, todavía falta todo el resto del verano.

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