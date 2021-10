Sittón anuncia sorpresas en contrainterrogatorio a "Popi" Varela (Video)

El abogado Sidney Sittón afirmó que en el interrogatorio de hoy, a José Luis “Popi” Varela, hermano del expresidente Juan Carlos Varela se van a ver sorpresas interesantes, en el juicio por el caso Pinchazos.

"Popi" Varela, quien comparece nuevamente hoy, ha dejado en evidencia públicamente que es enemigo de Ricardo Martinelli.

"Tomen nota de lo que se le va a preguntar y de lo que va a responder el hermano del expresidente Varela, porque es un testigo que como ustedes han visto fue muy locuaz con la Fiscalía y una vez que se somete al contrainterrogatorio, perdió toda la memoria".

El abogado de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli indicó que se le debieron practicar varios ejercicios para que el testigo refrescara la memoria, es decir que se le olvidó el pensamiento.

Ante esto, el jurista calificó al testigo de hostil, por lo que continuarán hoy, el fuerte cuestionamiento.

Sittón asegura que este tipo de testigos incurren en errores porque quieren hacer gala de inteligencia o el odio y las emociones lo superan.

No sabe o no le consta

En su primera cita en el jucio, "Popi" Varela evitaba responder a los cuestionamiento, “aferrándose a que no sabe, no se acuerda o no le consta nada de lo que se le está preguntando”.

“Esto es bueno porque al final el Tribunal de Juicio valora justamente en esa inmediación que tiene, sobretodo con el lenguaje textual del testigo, su reticencia a responder el contrainterrogatorio de la defensa, por tanto, eso demerita y resta valor a su credibilidad”, sentenció.

Sittón agregó que por otro lado, el testigo ha señalado que no es enemigo de Ricardo Martinelli, tampoco amigo, sin embargo, “no acababa de salir de la audiencia, cuando posteó un tuit en contra del expresidente, a propósito del avión de su propiedad (Martinelli) que se encuentra en este momento pendiente de una audiencia que se va a realizar en Guatemala, para que su defensa aporte los documentos de cuándo fue adquirido con un financiamiento del Banco General de Panamá”.

Frente a esto, el defensor señala que entre sus palabras y sus hechos, hay una dicotomía que refleja una alteración y duplicidad de la personalidad del testigo de la fiscalía.

“Lo importante es que el Tribunal se ha dado cuenta, al punto que le ha hecho un fuerte llamado de atención por su conducta infantil y sus despropósitos dentro de la audiencia, con una voz aguda, entonces este señor ha empezado a desmoronarse ante los ojos del Tribunal y ha quedado en evidencia como lo que es, un mitómano habitual y recurrente que en su vida ha manifestado un odio visceral hacia Ricardo Martinelli”, enfatizó.

El exdiputado panameñista, igual que en el juicio anterior, pudo reconocer algunos correos suyos que la fiscalía le mostró, sin embargo, ha mostrado muchas inconsistencias en su comparecencia en el proceso.

Entre las que están, por ejemplo, que a pesar de que indica que algunas transcripciones fueron de audios de conversaciones que él sostuvo, nunca la fiscalía lo puso a escuchar los mismos para corroborarlos.