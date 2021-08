Sittón: fiscal no sabe manejar evidencia digital

El abogado Sidney Sittón -en medio del segundo juicio por el caso pinchazos- le recomendó al fiscal Ricaurte González que "aprenda" a manejar la evidencia digital conforme a los procedimientos que establecen las leyes de Panamá.

Le remarcamos al tribunal cómo es posible que viene un fiscal que no conoce la ley de cómo se maneja la evidencia digital, cómo se preserva y cómo se analiza la evidencia digital, expresó Sittón, tras su salida de la audiencia contra el exmandatario Ricardo Martinelli.

Además advirtió que ayer se dieron lecturas a un número plural de piezas que encajan en los años 2010 y 2011 y no entran de la acusación y apertura de juicio que cubre de los años 2012 al 2014.

El fiscal ha venido a leer un documento que en el tiempo no corresponde al marco de la acusación...eso es hacer perder tiempo al tribunal y a las partes, reiteró Sidney Sittón.

Según el defensor Sittón, todo lo que ha hecho el Ministerio Público es inútil no tiene ningún valor, porque no tiene un certificado forense de informática para garantizar la inalterabilidad; la prueba no la introdujo un perito o testigo lo han hecho como les dio la gana... eso no tiene valor probatorio.