Sucre: No hay denuncias sobre fiesta de funcionaria de Presidencia

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre informó que no hay una denuncia formal sobre una fiesta de cumpleaños de una funcionaria de la Presidencia de la República en la que participó a titular de Trabajo, Doris Zapata.

Sucre dijo que solicitó al director regional un informe para tomar una dcisión, debido a que la celebración se dio en San Francisco de Veraguas.

Las declaraciones se dan en medio de preguntas sobre su postura, ya que a principios del mes de julio advirtió que el funcionario sorprendido participando en fiestas clandestina y parking donde no se cumplan con las medidas de bioseguridad, serían destituidos.

A pesar de que en redes sociales se postearon imágenes y videos de participantes de la fiesta como los artistas Sandra Sandoval, el tipiquero Osvaldo Ayala y la ministra Zapata departiendo con la cumpleañera, Sucre indicó que no ha recibido ninguna denuncia.

E titular de Salud ue a pesar de ello, afirmó que ha solicitado al director de la Región que "sea el que envié ese informe y su consideración con el Equipo de Salud”, aunque agregó que conocó que en la fiesta

hubo una limitación de 30 personas.

El 6 de julio de 2021 el propio Luis Francisco Sucre advirtió -en cadena de televisión- que todo funcionario que sea sorprendido participando en fiestas clandestinas, “parkings” o actividades donde no se cumplan con las medidas de bioseguridad, serán destituidos.

