Teatro Balboa no serÃ¡ desmantelado

En redes sociales circula una falsa información sobre el supuesto desmantelamiento del Teatro Balboa para ser convertido en oficinas del Órgano Judicial.

Ante estos señalamientos en Ministerio de Cultura (MiCultura), salió al paso para desmentir dicha publicación, confirmando que todo el falso.

"El Ministerio de Cultura aclara a la ciudadanía que el Teatro Balboa no será desmantelado para convertirlo en oficinas. Está circulando en redes sociales una información falsa sobre este tema", posteó MiCultura en un breve comunicado en su cuenta de Twitter.

Sobre el particular la Relacionista Pública, Rossana Uribe, comentó en su cuenta de Twitter; "Tenemos cosas reales, complicadas y existen grupos que no tienen más nada que hacer que dedicarse a crear noticias falsas, eso de verdad molesta. El Teatro Balboa NO se va a desmantelar. Esto es falso".

En el post con la falsa información, también se convocaba a la ciudadanía a participar de una supuesta protesta pacífica mañana 31 de mayo.

¡Comunicado importante! MiCultura aclara que información que circula en redes sobre el tema de convertir el Teatro Balboa en oficinas, es falsa. pic.twitter.com/m2baRr6kvD — Ministerio de Cultura (@MiCulturaPma) May 30, 2021