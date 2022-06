Todos muerden, el panameño no sabe elegir mascotas, dice veterinario

La muerte de una niña de 3 años, esto tras ser atacada por un perro Pitbull en el área de de Chichibre, Unión de Azuero, Chepo, ha dejado luto y dolor en una famila, además, mucha indignación por parte de las personas, pero por qué sucede esto y el panameño sabe elegir una mascota bien.

El Dr. Luis Alberto De León, presidente de Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (AMVEPE), detalla que como pasa en otras partes, en Panamá hay un grave problema a la hora de elegir una mascota, cómo se le da el cuidado y la manera en que se encuentra el animal frente a distintas situaciones del diario vivir.

Como ya se sabe Eliécer Quinquimia, dueño del perro que atacó mortalmente a Ana Mejía, de 3 años, explicó que el Pitbull es domesticado y sociable con la familia, pero reaccionó de esta forma cuando la menor le lanzó piedras en medio de una llovizna.

Sobre este caso, este medio le consultó al doctor De León sobre lo que pasó y detalla que hay muchos factores que pudieron llevar al trágico desenlace.

"Todas las razas muerden. Cuando usted adquiere una raza de guardia protección busca algo, no todos los perros son para todo tipo de personas, se nececita una capacitación previa, la instalación que tendrá esa mascota, toda mascota necesita ejercitarse, una buena cerca, para que no le pase nada a terceros o viceversa, aquí entra muchas aristas. Hoy decimos que el perro atacó, lamentamos la muerte de una niña, pero no conocemos por qué".

El experto detalla que ha visto que la gran mayoría de los panameños eligen mascotas por simpatía, como un juguete para su hijo, pero al adquirir una mascota lo hace por 10 años, además, debe tener cuidados, tipo de alimentación, cuando se le preguntan lo que están llevando para su hogar lo desconocen y al final el perro se convierte en un problema.

"Hay perros que están a la orden de la policía, la persona lo compran porque piensan que son policías, el tiene un adiestramiento para tener eso. Por la ola de robo, por lo general se adquiere un perro para cuidar la casa mientras dormimos, instintivamente. Todo perro es agresivo, puede morder por temor, inseguridad, por estrés, dolor, cuando tenemos un perro y puede ser lo más tranquilo y tiene dolor lo va tirar a morder, está teniendo una reacción, tirará a morder, hay razas que requieren mayor atención", menciona.

"Si usted va adquirir debe buscar los pro y contrar, comprarlo por simpatía porque me gusta. Usted puede mantener este perro emocionalmente y manterner. Tu perro no es jun uguete, es un animal que requiere atención, cariño afecto", recalca.

Algo que menciona es que deben crearse nuevas legislaciones, buscando a médicos veterinarios para dar el criterio científico, aquí hay una simbiosis, el que cuida, nutricionista, ONGs, bienestar, Gobierno deben trabaar en cojunto. Asegura que este tipo de hechos se puede repetir nuevamente y no solamente con perro, por la imprudencia de las personas.

"Debe haber una educación en escuelas y universidades, para saber si se pude tener en espacios cerrados, qué enfermedad padece, cuáles son la predisposición, cuáles enfermedad nos puede contagiar, además, sigue siendo un animal aunque esté con humanos", recalca.

El veterinario detalla que esto también debe aplicarse en los conocidos "Pet friendly", esto porque en este tipo de lugar se suelen dar incidentes con los clientes o entre las mismas mascotas. "El animal debe mantenerse bajo cadena, collar, no maltratarlo, no soltarlo. De darse un incidente, puede ser un perro chico o grande, el separarlo sin tener la habilidad puede tener consecuencias fatales".

Respecto al perro involucrado en este hecho, no puede asegurar que tipo de acción se tomará, ya que eso lo determina la ley o el propio dueño del can, sin embargo, lo sucedido entra en que es agresivo o hubo negligencia de los dueños o las personas que en ese momento estaban cuando pasó el hecho lamentable.

