Trabas para aprobar descuento a altos funcionarios

El segundo debate del Proyecto de Ley No. 356, que adopta un descuento de salario a los servidores públicos en beneficio al plan Panamá Solidario, dejó en evidencia la gran polémica que genera entre los diputados.

El perredista Leandro Ávila manifestó que la discusión debe ser de manera presencial en el pleno legislativo, para que todas las bancadas se pongan 100% de acuerdo.

Señaló que su postura es que "hay que ser solidarios con esos miles de panameños que tienen sus contratos suspendidos y como los bloques no abren, ¿cuántos panameños van a recuperar su empleo, cuántos no?. Si no queremos el descuento del 25%, bueno será de 15%, 10%, pero que el pueblo panameño vea que también hemos hecho un esfuerzo".

"Algunos argumentan que es inconstitucional, pero hay varias normas que sí señalan que en caso de los presidentes y vicepresidentes no se puede hacer modificaciones para la alza, pero para la baja eso es posible, y son 6 meses", expresó el diputado Ávila.

El diputado independiente Juan Diego Vázquez, quien también considera que la discusión del proyecto de ley debe ser presencial, indicó en su intervención que no sabe en qué realidad viven los ministros de Estados, los directores y gerentes. "La pregunta es, si la voluntad de donar es tal, porqué no han llenado los memorándum que así lo permiten.

Yo creo que no engañan a la ciudadanía, porque han hecho ver que la Asamblea es la hipócrita, la egoísta, la tacaña, pero yo que cuestiono las malas prácticas de esta institución y que lo he hecho abiertamente, no puedo coincidir con el Ejecutivo en que es este el Órgano del Estado ajeno a la necesidad de la ciudadanía, porque es todo lo contrario", manifestó Vásquez.

Vásquez propuso descontar el 100% de los gastos de representación a los diputados y altos cargos en el Ejecutivo, incluyendo al Canal de Panamá, Aeropuerto de Tocumen, ENA, ETESA.

También presentó la modificación para que "ninguna persona que sea miembro de las juntas directivas de Instituciones gubernamentales, empresas estatales o empresas con capital estatal por encima del 51%, recibirá pago en concepto de dietas durante el período de vigencia de la presente ley".

Agregó que aunque sea políticamente bonito decir: "vamos en una ley que nos quiten a todos el salario", no lo pueden hacer, pero pueden dar lo de los gastos de representación.

Por su parte, la diputada Mayin Correa manifestó no estar de acuerdo con este proyecto de ley que busca el descuento de los servidores públicos e hizo un enérgico llamado a que el Presidente , Laurentino Cortizo, realice cambios profundos en el Estado panameño.

Entre estos cambios que terminen con los altos y jugosos salarios de algunos funcionarios públicos, un mayor control de la partida discrecional del mandatario, en los gastos de representación, recortes de escoltas, cuerpo diplomático

“Tenemos una crisis muy grave, como nunca la hemos tenido, reorganicemos las planillas, los puestos innecesarios, incluyendo la Asamblea”, propuso la diputada.