Transportistas de Veraguas dan plazo de 72 horas para evitar aumento de pasaje

Representantes y directivos del sector transporte en la provincia de Veraguas aprobaron la tarde de este martes un posible aumento del 30% en las tarifas del servicio en todas las rutas, como medida ante el impacto del alza en el precio del combustible.

La decisión fue tomada durante una reunión de carácter urgente realizada en la ciudad de Santiago, donde los transportistas permanecieron concentrados por más de tres horas analizando la situación que, según indicaron, los mantiene en una "encrucijada económica".

El ajuste tarifario, explicaron, no se aplicará de inmediato, ya que estará condicionado a los resultados de un posible acuerdo con el Gobierno Nacional que permita reducir el costo del combustible.

Para ello, se conformó una comisión que se encargará de sostener reuniones con autoridades provinciales y nacionales en busca de una solución.

Efraín Santamaría, miembro de la Cámara de Transporte en Veraguas, señaló que el sector enfrenta serias dificultades debido al incremento sostenido en los costos operativos.

Añadió que han transcurrido más de 15 años sin una revisión de las tarifas, pese a lo establecido en la Ley 14, que regula el transporte público de pasajeros en el país.

“Estamos operando con tarifas desfasadas frente a la realidad económica actual, lo que afecta directamente la sostenibilidad del servicio”, expresó Santamaría.

Los transportistas otorgaron un plazo de 72 horas para recibir una respuesta concreta por parte de las autoridades nacionales.

De no lograrse un acuerdo dentro de ese periodo, que vence este sábado, advirtieron que el incremento del 30% se aplicará de manera automática en todas las rutas de la provincia.

La medida, de concretarse, impactaría a miles de usuarios que dependen diariamente del transporte público en Veraguas, por lo que se mantiene la expectativa en torno a las negociaciones que puedan desarrollarse en las próximas horas.