Â¡Tristeza! Muere Horacio ValdÃ©s; se silencia el rock de "Son Miserables" (Video)

Una publicación compartida de Horacio Valdes (@soyhoraciovaldes)

Un triste adiós

La muerte del también abogado corrió rápidamente al igual que los sentimientos encontrados de los conocidos, quienes no dudaron en despedirlo con claros mensajes de pesar.

Conocida la noticia, los mensajes fueron agregados a la última publicación del músico, en el que aparece con sus dos hijas, Victoria y Natalia.

@lifeofalejo escribió: gracias por tantas buenas melodías que marcaron la vida de tantos de nosotros! You will always be remembered. Grande!

De igual forma lo hizo la cuenta de @la_cascara que escribió un pequeño extracto de una de las letras de su tema "Mírame" que dice "Hay un silencio ensordecedor..." Descansa en paz.

Mientras que @carolinabrid siguió el mismo tema con el mensaje: "llorare después, ahora solo mírame otra vez..."

Por su parte, @elchinolimyueng comentó : "El loco pensó muy bien su plan, de cartón y de madera comenzó a confeccionar la verdadera supernave espacial que lo llevaría al espacio sideral... Solo Las Estrellas Bastarán!



El hombre y el artista

Padre de dos hijas y abogado de profesión, las canciones que interpretaba Valdés destacaban por las letras cargas de amor y desamor.

Cuando cumplió 25 años de carrera dijo no tener quejas, porque "yo soy un artista que profeta en mi tierra. La gente dice que uno no puede serlo, pero, en mi caso, no ha sido así. Eso se lo agradezco al cariño de la gente porque desde el día que empecé recibo el apoyo de la gente, eso nos ha dado los ánimos y la confianza de seguir adelante haciendo música.

Se dividía entre sus dos grandes pasiones; la abogacía y la música, la cuales compaginaba perfectamente, según dijo, "tengo suerte porque hay gente que no lo puede hacer. Yo pienso que el balance es la clave de todo. Yo he podido -más o menos - llegar a más cosas".

En una ocasión cuando se le preguntó qué legado quería dejar, Horacio dijo sencillamente: quiero ser recordado como "una persona que escribió buenas canciones. Trató de hacer las canciones de la manera más honesta, alguien que fue simplemente un cantautor.