Valderrama a Martínez: De inteligente no tienes nada. "Estás botada"

La exdirectora de la Autoridad de Recursos Acuáticos (ARAP), Yarelis Martínez, interpuso una denuncia acusando al Ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Augusto Valderrama, por una serie de acciones que incluyen extralimitación de funciones, abuso de autoridad y violencia psicológica.

"De inteligente no tienes nada, ¿quién sabe cómo te ganaste ese puesto?", habría proferido el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, el pasado 21 de septiembre contra la ahora exdirectora Martínez.

El episodio descrito por la exfuncionaria forma parte de la extensa denuncia por violencia de género interpuesta contra el jefe del MIDA.

Ese día, según Martínez, Valderrama golpeó con rabia el escritorio mientras le decía: "Yo sé quién eres tú. No me vas a agarrar de maric... Eres una chiquilla estúpida, de inteligente no tienes nada, quién sabe cómo te ganaste ese puesto. Voy a hacer lo que tenga que hacer para verte fuera del puesto".

Como parte de la tensa situación, Martínez señala que el ministro le canceló un viaje al exterior y le recalcó que debía seguir sus órdenes.

El miércoles de esta semana, las confrontaciones alcanzaron su punto máximo cuando Valderrama le pidió su renuncia y le ordenó abandonar las oficinas de la Arap, pese a que ella se negó.

"Estás botada", le habría dicho tras golpear el escritorio.

Martínez también asegura que Valderrama estaba al tanto del cuestionado decreto de la pesca de arrastre, aunque ha intentado desvincularse del mismo.

De acuerdo con Martínez, el asesor legal del ministro, Jorge Simmons, le envió a su correo el reglamento general de pesca, el cual incluía el artículo que introducía la pesca de arrastre para cuatro especies para que lo revisara e hiciera posibles recomendaciones. Valderrama ya había hecho lo propio.

"Nosotros como Arap hicimos algunas recomendaciones a la parte de reforzar controles para los buques internacionales de pesca, sin embargo el 13 de noviembre salió publicado en Gaceta Oficial", expuso.

Ayer, la Presidencia informó la designación de Hamed Tuñón como nuevo director de la Autoridad de los Recursos Acuáticos.

