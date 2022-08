Venezolanos que entren a Panamá deben solicitar visa estampada

El Servicio Nacional de Migración (SNM), mediante un comunicado de prensa, anunció que a partir hoy, jueves y en cumplimiento del Decreto Ejecutivo N.º 77 del 24 de agosto de 2022, los extranjeros de nacionalidad venezolana que requieran ingresar al territorio de la República de Panamá, deberán solicitar Visa Estampada ante la Oficina Consular de Panamá en el país en que se encuentren.

LEE TAMBIÉN: TODAS NUESTRAS NOTICIAS AQUÍ

Publicidad



Esta nueva disposición es en cumpliendo con los procedimientos y requisitos establecidos en el Decreto Ley 3 de 2008, el Decreto Ejecutivo 320 de 8 de agosto de 2008 y el Decreto Ejecutivo No. 473 de 23 de agosto de 2017.

Esta visa no requiere de la autorización previa de la Dirección de Migración, pero debe ser solicitada ante el Cónsul de Panamá en aquel país, siempre es visa de turista y el Cónsul decide el tiempo concede al extranjero y le estampa la visa en el pasaporte.



Indican que "que quedan exceptuados de lo antes dispuesto, los extranjeros de nacionalidad venezolana que posean visa o residencia vigente, debidamente expedida por algunos de los países que están incluidos en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 521 de 6 de agosto de 2018.



En tanto, todas aquellas solicitudes que se encuentren en proceso serán atendidas conforme lo regulado en el Decreto Ejecutivo No. 612 de 22 de octubre de 2018, hasta concluir con el trámite.

Contenido Premium: 0