Veredicto tiene que ser absolutorio para Ricardo Martinelli

Panamá- El Tribunal de Juicio Oral tiene la oportunidad de enmendar la manipulación y violaciones al sistema de justicia en el caso de los supuestos pinchazos seguido contra el expresidente Ricardo Martinelli.

Todos los testigos presentados por la fiscalía no vinculan a Martinelli con ningún tipo de delito, a la vez se confirmaba la manipulación y alteración de la evidencia.

Martinelli es la única persona que ha enfrentado dos juicios sin haber sido imputado, por lo que el proceso es nulo.

Este doble juzgamiento no es más que una persecución política iniciada durante la administración de Juan Carlos Varela y varios de los testigos y peritos ratificaron que todo el expediente fue armado en el Consejo de Seguridad Nacional, por órdenes de Rolando López, a quién se le atribuye la creación de pruebas falsas.

"Este juicio es una vergüenza al sistema judicial panameño. Ministerio Público y el Órgano Judicial, han sido utilizados para llevar adelante un proceso político que ha sido montado a la fuerza sobre una estructura judicial", manifestó el abogado Sindey Sittón.

A juicio del litigante, el caso desde su origen es una vergüenza. "El Ministerio Público, todas las evidencias las manipuló, alteró y las plantó; la evidencia de origen electrónico digital, tiene una característica especial en cuanto a lo que es la preservación, el procesamiento y análisis de la evidencia. Esta establecido en la ley y los estándares internacionales, sin embargo el Ministerio Público y el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (Imelfc), absolutamente todo el trámite que debieron seguir fue inobservado porque querían, manipularon y alteraron la evidencia y así lo pudimos demostrar en el primer y segundo juicio", aseguró Sittón.

En este caso rige el principio de interdicción de la arbitrariedad, en donde no se puede utilizar ningún tipo de evidencia que haya sido plantada, alterada y manipulada como ha sido en este caso, afirmó.'

"Si analizan todo lo que presentó de forma documental el Ministerio Público en soporte papel se demostró que todo está alterado; no hay integridad, no hay autenticidad, ni mismidad. Siendo esto así, las jueces deben concluir de forma contundente y unánime con un veredicto absolutorio, de no culpable, porque es un caso que desde su origen es amañado". afirmó Sittón.

Mentiras

En tanto, Alfredo Vallarino, otro de los abogados defensores de Ricardo Martinelli declaró que esta tarde van a demostrar la cantidad de mentiras que ha dicho la fiscalía, "que han sido muchísimas".

Agregó que dejarán claro la cantidad de manipulación que hay en el expediente, la falta de vinculación clara de Martinelli, y la vinculación clara de la computadora de Rolando López, en una clara manipulación de la evidencia digital.

"Creemos que eso debe ser más que suficiente para obtener el segundo veredicto de inocencia de Ricardo Martinelli", dijo.

El abogado enfatizó que este es el momento en el que la justicia dirá, no solamente si Martinelli es inocente, sino también si puede permitir un juicio donde no se dio imputación.

También, si se puede permitir un juicio en el que se dio doble juzgamiento y en el que se compró a un testigo protegido, se manipuló la evidencia judicial, y se rompió la cadena de custodia.

"Me parece que un sistema de justicia tiene que decir de manera alta y clara que esto no se permite en Panamá", manifestó Vallarino.