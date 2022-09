Vienen del interior para participar en protesta del partido "RM"

Una delegación de las provincias de Herrera y Los Santos del partido "Realizando Metas" vienen en camino para participar hoy en la concentración en la Plaza 5 de Mayo y caminata a la Corte Suprema de Justicia, a partir de las 4 de la tarde.

La actividad estará encabeza por el presidente del colectivo y expresidente de la República, Ricardo Martinelli, por la falta de justicia y de ley en los distintos procesos que ha sido implicado el líder político.



En tanto, el vicepresidente de "RM", Francisco Ameglio dijo que los dos últimos gobiernos no han generado ni oportunidades, ni empleos y se han dedicado a perseguir al candidato presidencial y exmandatario Ricardo Martinelli.

La dirigencia de Realizando Metas exige que se respeten los derechos del exgobernante, quien enfrenta un armado proceso judicial en el caso Odebrecht.

"El Gobierno está enfocado en persecuciones políticas infértiles que no producen nada más que no sea desesperanza en la población. Los miembros de la junta directiva de Realizando Metas no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vamos a hacer lo justo y necesario para defender a Ricardo Martinelli, que es la persona que el pueblo ha elegido para sacarnos del atolladero", dijo Ameglio.

Por su parte Félix Moulanier, integrante de la Juventud de RM, cuestionó al sistema judicial, que aplica una justicia al resto y otra diferente al líder de Realizando Metas, lo cual es una clara violación a sus derechos.

Moulanier añadió que claramente los adversarios de Martinelli han entendido que ninguno tiene la capacidad de ganárselo en las urnas, por lo que no les queda de otra que usar los instrumentos que les brinda el poder para entrometerse en el órgano Judicial y en el Tribunal Electoral.

Una delegación de Herrera y Los Santos de Realizando Metas en camino para participar en la concentración de esta tarde en la Plaza 5 de Mayo y caminata a la Corte Suprema de Justicia #BastaDeManipulacion — Realizando Metas (@somosrmpa) September 20, 2022

