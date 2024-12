Fernán Molinos Delaswski no puede leer lo que hoy escribo de él. Son tantas historias, todas memorables, que lo involucran con mi hijo Alfredito. Fernán falleció hoy, 2 de diciembre, pero siempre será recordado por amigos, periodistas y mucha gente. Era una persona de sentimientos humanitarios y de gran excelencia.

Lo conocí en 1980 cuando era asesor en el Instituto de Mercadeo Agropecuario. Venía de una gran trayectoria en varios países de América Latina, donde su pluma, su estilo y creatividad habían impactado. Amigo de escritores y poetas del continente, como Mercedes Sosa y otros tantos.

Luego, cuando juramentó como panameño, Mireya Hernández y este servidor acudimos con él a ser testigos de un paso grande en la historia del amigo. Fue tan panameño como los más panameños.

En la administración del presidente Pérez Balladares, gracias a la gestión de Fernán, pude llevar a Alfredito al Hospital William Soler de La Habana, con mi esposa, donde fue atendido durante 10 días. A nuestro regreso, el amigo que hoy no está con nosotros le envió una nota a la Ministra de Salud señalando que le diera una atención especial a mi hijo en todos los centros especializados.

Fernán fue un amigo de verdad. Una vez me querían destituir en el IMA y enseguida reaccionó. Eran cosas de la política criolla, que no respeta el profesionalismo ni la experiencia de la gente.

Otra anécdota del poeta y escritor fue en una reunión que mantuvo con el entonces ministro de Seguridad José Raúl Mulino. Hablaron de tantas cosas, de los libros que ambos habían leído, que quedé abrumado. Yo ni siquiera había leído uno solo.

Te puede interesar MIS RECUERDOS DE FERNÁN

Una vez me corrigió un artículo sobre Rod Carew, que meses después gané con esa crónica un concurso de prensa del Sindicato de Periodistas. Fernán no sabía de béisbol, pero nadie le ganaba en redacción, estilo y ortografía. Me recuerda a Herman Beals, el gran editor de UPI, que me decía: "Enséñame a escribir de béisbol y yo de la agencia".

En 2020 fue nombrado secretario de comunicación en la administración de Laurentino Cortizo. También ocupó el mismo puesto en el período de Ernesto Pérez Balladares. Durante su trayectoria, fue vicepresidente de Comunicación Corporativa del Canal de Panamá (2000-2011) y subdirector del diario La Prensa.

Molinos, del mismo modo, tuvo una brillante carrera como gremialista. Dirigió el Consejo Nacional de Periodismo y el Fórum de Periodistas, fue vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión y presidente del Instituto Internacional de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa.

Recibió la Orden Manuel Amador Guerrero en el grado de Gran Oficial, el galardón por Servicio Distinguido del Canal de Panamá y el premio a la Excelencia en Trayectoria Periodística del Fórum de Periodistas.

Simplemente, Fernán, te nos adelantaste.

Panamá, 2 de diciembre de 2024

Periodista y escritor

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio