Colonenses piden precaución ante el levantamiento del toque de queda

Luego del levantamiento del toque en el distrito de Colón que se mantenía de 1:00 a.m. a 4:00 a.m., los colonenses se muestran preocupados porque muchos ciudadanos insisten en no seguir con las medidas de bioseguridad.

Desde el lunes 8 de noviembre, se levantó esta restricción en los 15 corregimientos que componen el distrito colonense.

Para Almira White de 61 años de edad, principalmente los más jóvenes deben ser más precavidos, para no estar en los conocidos “parking”, donde a los que asisten se les olvida las medidas de bioseguridad.

Asimismo Roberto Brown de 46 años de edad considera que las personas no deben olvidar el uso de la mascarilla, la pantalla facial, evitar las aglomeraciones, el uso frecuente de agua y jabón, uso de gel alcoholado.

Mientras Zefrona Valdivieso, de 28 años de edad, manifestó que durante los fines de semana, en la que las familias se dirigen hacia los ríos y playas, es importante mantenerse siempre en su burbuja familiar.

Actualmente se tienen 183 casos activos en los seis distritos que componen la provincia de Colón.

De esta cifra(183) 161 casos corresponden al distrito de Colón, un caso en el distrito de Santa Isabel, 7 casos en el distrito de Portobelo, 8 en el distrito de Chagres, dos en el distrito de Donoso y cuatro en el distrito de Omar Torrijos Herrera.

El equipo de promoción de la salud de la región de Colón realiza visita en los diferentes corregimientos de la provincia, en jornadas de concienciación.