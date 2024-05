BID ofrece créditos por $1.078 millones a Brasil por inundaciones

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció este jueves que puede conceder créditos por 5.500 millones de reales (1.078 millones de dólares o 1.018 millones de euros) para atender la emergencia generada por las lluvias en el sur de Brasil.

Los préstamos, con intereses preferenciales, serán discutidos con el Gobierno regional de Rio Grande do Sul, donde más de un centenar de personas han muerto debido a unas inundaciones que afectan a 425 municipios, dijo el presidente del BIB, el brasileño Ilan Goldfajn.

Explicó que una parte del crédito sería destinado a proyectos en las áreas de salud, protección de empleo y obras de saneamiento, y otra a lo que calificó como "reconstrucción del estado", en alusión a la recuperación de puentes, carreteras y otras infraestructuras.

Goldfajn señaló que los intereses, por tratarse de una situación de emergencia, oscilarían entre 0,4 y 0,9 % anual.

Según el presidente del BID, lo ocurrido en el sur de Brasil es "otro desastre de los que se han observado en América Latina" en los últimos años, lo cual asoció a "una crisis climática que es real" y "debe ser enfrentada".

De acuerdo a los últimos balances, las inundaciones afectan de forma directa a 1,5 millones de personas, de las cuales 232.675 personas han debido dejar sus hogares y, entre estas últimas, 65.573 están refugiadas en albergues.

La situación más preocupante es en la zona metropolitana de Porto Alegre, donde ciudades y barrios enteros están bajo las aguas desde el pasado viernes, y sufren problemas de abastecimiento de agua y cortes de electricidad.

Este mismo jueves, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva anunció un paquete de ayuda financiera por 50.000 millones de reales (9.800 millones de dólares o 9.090 millones de euros) para Rio Grande do Sul.

También este jueves, las autoridades regionales cifraron en 18.839 millones de reales (3.663 millones de dólares o 3.398 millones de euros) las necesidades iniciales para recuperarse de las inundaciones. EFE

