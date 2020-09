CSS justifica parto de indígena en pasillo de la sala de urgencia (Video)

Tras circular en redes sociales un video en donde una mujer da a luz en la sala de espera del cuarto de urgencias obstétrica del hospital “Dr. Manuel Amador Guerrero” de la provincia de Colón, la Caja de Seguro Social (CSS), aclaró mediante un comunicado la situación.

Dra. Izamara García, jefa del servicio de ginecología del hospital, detalló que al llegar a esta unidad de salud, la paciente fue revisada por el médico de turno.

El médico determinó que la dilatación de la misma correspondía a una fase inicial (tres centímetros). Lo que indicaba que aún faltaban horas para que iniciará la labor de parto.

Por lo que se le indicó a la joven y a sus familiares, que de presentar contracciones fuertes, con más frecuencia, avisará de inmediato a los médicos.

Debido a que la sala de parto se encontraba a su mayor capacidad en ese momento.

Lamentablemente la joven no avisó al sentir más fuerte las contracciones, lo que originó que diera a luz en el pasillo de la sala de urgencia obstétricas.

El personal de salud al percatarse de la situación de inmediato asistió el parto, llevando a cabo todos los procedimientos y cuidados necesarios, por lo que la mujer y el bebé se encuentran en perfecto estado de salud.

Pese a esta explicación, han llovido las críticas en redes sociales a favor y en contra.

Unos señalan al personal insensible que atiende en este nosocomio de la CSS y otros indican que la mujer indígena al no hablar el idioma español, solo dialecto, no aviso a tiempo que el bebé venía ya.