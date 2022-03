Exigen a contratista termine escuela; empresa se limpia

El alcalde del distrito de David Antonio Araúz solicitó este martes a la empresa responsable de construir la escuela Antonio José de Sucre que no de excusa y que concluya la obra que afecta a los estudiantes y docentes que siguen dando clases en instalaciones alquiladas.

“La empresa no puede estar dando excusas señalando que no ha retomado la construcción señalando que el municipio no ha otorgado el permiso de la obra”, afirmo el alcalde.

Publicidad

La máxima autoridad del distrito rechazó estas aseveraciones señalando que, desde el inicio de su administración ha estado pendiente del proyecto y brindado todo el respaldo para que se concluya la misma.

Agregó que se solidariza con los docentes, padres de familia y estudiantes de esta escuela, quienes piden se concluya este proyecto que lleva más de siete años en construcción.

Recordó que el vicepresidente de la República José Gabriel Carrizo, visitó la construcción donde la empresa se comprometió a concluir los trabajos en tres meses, cosa que nunca ocurrió.

Araúz señaló que la empresa debe tramitar los permisos de construcción, ya que nunca lo han hecho; sin embargo esto no ha sido impedimento para avanzar en los trabajos.

LEE TAMBIÉN: LAS ULTIMAS INFORMACIONES AQUI

Explicó el alcalde que de existir morosidad, es un tema que se tratará directamente con ellos, pero el proyecto debe culminarse cuanto antes, sin más excusas.

Enfatizó que, seguirá vigilante para que se concluya la obra, porque no es posible que los niños tengan que andar dando vueltas en locales alquilados, porque no merecen ese trato.

Los terrenos donde se ubica la Escuela Antonio José de Sucre fueron cedidos legalmente por el Municipio de David, al Ministerio de Educación para construir el nuevo plantel.

Reiteró que es muy fácil por parte de la empresa culparnos para justificar su incapacidad para terminar el proyecto, que siempre hemos apoyado sin exigencias alguna, expresó la máxima autoridad del distrito.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Padres de Familia, Carlos Escala señaló que están cansados de esperar la culminación de la obra y que la empresa solo da excusa.

Expreso que el Tribunal de Contrataciones Públicas emitió el 28 de diciembre de 2021 una resolución donde le daba 6 meses más para concluir la obra,

Sin embargo, en el mes de febrero del presente año el Tribunal de Contrataciones envía una nota al Ministerio de Educación donde señala que los 6 meses inician a partir que la empresa cumpla con todos los permisos para retomar los trabajos.

La empresa responsable de la obra es Coeptum S.a. cuyo costo fue licitado por 7.5 millones de dólares.

Contenido Premium: 0