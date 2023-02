Parita sin agua en inicio del carnaval

Miles de residentes y visitantes de Parita, en Herrera, llevan más de 24 horas sin agua potable en pleno inicio de la fiesta del carnaval.

Se trata de uno de los lugares donde se desarrolla un carnaval tradicional, y donde gran cantidad de personas han alquilado casas, lo que ahonda aún más la difícil situación.

Según informó el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, se trata de un daño producto de la falta de suministro eléctrico en la planta potabilizadora del lugar.

A través de un comunicado, el Idaan informó que personal de la empresa Naturgy se encuentra en el sitio, para realizar las labores necesarias para recuperar la producción en la planta potabilizadora.

En el lugar, los moradores se mostraron molestos, ya que aseguran que aunque es constante la falta de agua, no esperaban que el primer día de carnaval la situación empeorara.

Marta, quien junto a su familia tiene un puesto de comida en el área del carnaval, indicó que han sido grandemente afectados ya que han tenido que invertir en recipientes grandes para almacenar agua, y poder mantener el aseo.

"Salud nos exige tener agua limpia, tenemos que tener sitio de lavados de mano y para lavar los implementos, cómo hacemos si no hay agua", cuestionó la comerciante.

El Idaan envió la mañana del sábado, carros cisternas para inyectar los hidrantes y que de esta forma el agua llegue a todas las casas a través de los grifos.

Sin embargo los moradores, cansados de la situación, abarrotaron los alrededores del carro cisterna ya que aseguran no tener agua ni para cocinar ni para los baños.

Otros señalaron que el agua de tomar tuvieron que comprarla, ya que se desconoce hasta cuándo se de esta situación.

