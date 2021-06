Actor de 'Alegrijes y Rebujos' es detenido por abuso sexual contra su hija

Una publicación compartida de Ginny Hoffman (@ginnyhoffman_)

"Estor harto y cansado de la situación como tal, de este circo mediático que se ha hecho cuando además está basado en mentiras, falsedades. Unas situaciones muy burdas, ya van dos años así, más todo lo que ha implicado en mi caso: la falta de trabajo, la cuestión económica, la cuestión emocional", aseguró Héctor Parra en una entrevista.

Y añadió: "Estoy seguro que no tiene idea (su hija) del alcance que está teniendo esto. No creo que por su cabeza pase lo que ha afectado mi vida con ella haber salido las declaraciones de su madre".

Tras lo sucedido, Daniela Parra, hija mayor del actor, salió en defensa de su padre y aseguró que las acusaciones de su hermana son falsas.

Daniela Parra abogó por la inocencia de su padre y entre lágrimas, la hija del actor señaló que está muy molesta con su hermana Alexa, pues aseguró que su papá no debería "estar pasando por esto".

"Yo sé que mi papá es inocente, por eso es que me duele. ¿Por qué mi papá tiene que estar pasando esto? Cuando mi papá es el mejor papá, no sólo para mí sino para Alexa también y que Alexa venga y le tiren todo esto que le está tirando. Digo por qué, ¿qué necesidad tiene mi papá? Estaba lavando su coche y ahora resulta que está preso por algo que no hizo", dijo la joven.