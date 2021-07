Actriz de Hollywood asiste a Cannes y le hurtan 10 mil dólares en joyas

La reconocida actriz Jodie Turner-Smith pasó el peor momento de su vida, esto antes que se fuera del conocido Festival de Cannes, pues delincuentes se metieron a su apartamente y se llevaron un montón de joyas muy valiosas.

La actriz británica, conocida por su papel en la serie Nightflyers o por la película Queen & Slim, vio como su habitación de hotel era desvalijada con todas las joyas dentro.

Jodie tuiteó todo desde la propia comisaria. Ella llegó a Cannes para presentar su última película, After Yang, filme de ciencia ficción dirigido por Kogonada (Columbus) y en el que también está Colin Farrell. De hecho, Turner-Smith fue vista en la alfombra roja de la película, enfundada con varias joyas de de la marca de la que es imagen, Gucci.

Según ha confirmado Entertainment Weekly, los ladrones irrumpieron en el dormitorio de la actriz, situado en el hotel Marriott y le robaron joyas valoradas en más de 10.000 euros. Entre ellas se encontraba, lamentablemente, algo de gran valor sentimental como es el anillo de bodas de su madre. Es muy probable que esa haya sido su pérdida más dolorosa.

Al parecer, los perpetradores de este asalto optaron por introducirse en estas dependencias cuando la actriz no se encontraba en su interior, sino que estaba desayunando en el comedor de dicho complejo hotelero. De acuerdo con el diario francés Nice-Matin, apoyado en las fuentes policiales, en la puerta de la habitación no se encontraron señales de que hubiese sido forzada, por lo que se cree que el acceso se realizó con una tarjeta de crédito.

Tras conocer la terrible noticia, la protagonista de Anne Boleyn fue trasladada a otro hotel, el Majestic, en compañía de su hija y de su esposo, Joshua Jackson, que viajaron con la actriz al festival. Además, las investigaciones policiales continúan su curso y la actriz.

Aunque no lo haya hecho a través de los medios de comunicación sí ha expresado su frustración a través de sus redes sociales. A través de Twitter, hizo una publicación en la que decía: “No pensé que pasaría dos horas y media en la comisaría de policía en mi último día en Cannes, pero aquí estamos ...".

didn’t think i would be spending 2.5 hours in the police station on my final day in cannes, but here we are…