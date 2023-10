Actriz Rebecca de Alba revela que tuvo dos abortos con Ricky Martin

La actriz y modelo Rebecca de Alba reveló que tuvo dos abortos mientras tuvo una relación con el cantante de la vida loca, Ricky Martin.

Ella y Ricky Martín fueron una de las parejas más llamativas de finales de los 90 e inicios de los años 2000, aunque no todo fue tan bien como se pensaba.

Aunque la actriz y presentadora de televisión mexicana ya había hablado al respecto, volvió a tocar el tema durante una conversación con el periodista Alberto Peláez como parte de su programa En la cama con…

Según menciona, Ricky Martín tenían el deseo de formar una familia, por lo cual, intentaron en más de una ocasión tener hijos, pero desafortunadamente, la presentadora perdió los embarazos.

“Yo lo intenté, pero no pude tener hijos. Hubiera sido magnífico que pudiera haber sido mamá y no, no se logró. Tuve un par de pérdidas con la misma pareja”, dijo Rebecca de Alba.

Esta no es la primera ocasión en la que la también modelo mexicana habla sobre este desafortunado suceso, ya que en una conversación con la revista Caras también tocó el tema en donde puso énfasis en el apoyo que tuvo por parte del cantante.

“Sí, quedé embarazada y lo perdimos, Digo ‘lo perdimos’ porque fue un hombre que se involucró absolutamente”, compartió Rebecca de Alba en ese momento. A pesar de todo lo que pasaron, Ricky Martín y la conductora, siguen siendo buenos amigos.

La relación y química entre ellos era muy buena e incluso Rebecca dijo que no tenían que hacer grandes esfuerzos para ser felices.

