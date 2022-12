Aldo a los 'haters': Dame los miles para meter al banco y me retiro

Aldo Ranks le ha dejado muy claro a los "haters" que no se piensa retirar y para los que lo ven en el asilo o algo así, le recuerda que le pasen los miles para meterlos al banco.

Este pregón forma parte de su reciente tema musical llamado, "Con la Cara al Revés", tema que también tiene video y hasta la fecha ha superado las 30 mil reproducciones en YouTube.

"Pa' qué quieren que me retire sino me van a dar los miles pa' meterlos en el banco...regálenmelo y ya no canto...así son los que no tienen cara...andan en las redes filtrados, son tan noveleros...usted 'ta libre de opinar pero no haga daño, la trayectoria, son tantos años pa' que muchos quieran echarla por un cañón...", dice la plena.

Sus temas como son de esperarse están sonando durao en Sudamérica, Norteamérica y hasta en Europa algunas personas informan que se escuchan en muchas discotecas.

Aldo se mantiene firme en la música y a pesar de la letra del tema, está tranquilo y planea seguir por mucho tiempo soltando líricas.

