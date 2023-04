Alejandro a Lili: 'No he dicho nada, es bochinche, hago mi trabajo'

El trovador Rafael “Lili” Samaniego prendió el rancho ayer, esto al afirmar que el cantante Alejandro Torres no quiere que haya cantaderas en sus bailes.

Como era de esperarse Alejandro Torres contestó ante tal acusasión y afirmó que no tiene nada que ver en ese tema.

"Alejandro Torres no quiere cantadera, yo canto en otro lado, pero eso sí , acuérdense que ustedes empezaron enante, y ya se están cansando, y cuando van pa' abajo, no vengan a buscarnos. Si no se llevan con el folklor nacional al estilo de nosotros, sigan su camino, vayan con su música, qué Yo voy con lo mío. YO SOY UNA HISTORIA DEL FOLKLOR DE ÉSTE PAÍS, USTED EMPEZÓ ENANTE", fue el comentario que causó ronchas.

“El Guardián de la Bahía” como se le conoce en los toldos, y con una trayectoria musical de 39 años, ha recibido apoyo por esta situación, afirmando que se da mucho, pero no se le ha dado tanto auge hasta ahora.