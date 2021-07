Alex Rodríguez calienta las redes y reemplaza a JLo con una hermosa rubia

El exxpelotero Alex Rodríguez intenta superar su ruptura con JLo de la mejor manera y eso es buscando un reemplazo para pasarla de lo mejor, esto durante la celebración de su cumpleaños.

LEE TAMBIÉN: Inician las honras fúnebres del merenguero Johnny Ventura

Tras su ruptura con Jennifer Lopez, Alex Rodríguez es relacionado sentimentalmente con Melanie Collins, reportera de NFL.

EXCLUSIVE: Alex Rodriguez and Melanie Collins hit same shops as Jennifer Lopez hours apart https://t.co/TBGKgEAOrb pic.twitter.com/KeerUkEruQ