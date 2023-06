A Alexa Chacón le llegó el amor

La expresentadora panameña y bloguera, Alexa Carolina Chacón, ventiló su amor por las redes sociales, además, confesó que su pareja le ha dado una nueva dimensión a su vida.

Le contamos que ayer sus seguidores de Instagram quedaron sorprendidos pues es la primera vez que ella habla así de un hombre, ella ya había dicho que había encontrado el amor.

La famosa panameña compartió que está muy emocionada porque su pareja llegó a Panamá, y juntos celebran un año más de vida.

Ella le dedicó un post en su red social.

"Cada día me haces mejor persona, le has dado una nueva dimensión a mi vida, un nuevo conjunto de prioridades. Te admiro más allá de mis palabras, así que permíteme mostrártelo todos los días. Feliz cumpleaños mi todo. Tú, la definición definitiva de resistencia, no fragilidad y amor absoluto - todo mío ya sabes el resto", manifestó la bloguera junto a una galería de fotos.

A lo que él le comentó: "Muchas gracias por ser mi persona. Soy el hombre más afortunado del mundo".

