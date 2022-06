Alexandra Sofía está viviendo su sueño al máximo

Alexandra Sofía Castillo De Bello, reina de Calle Arriba de Las Tablas, se alista para su presentación oficial como la soberana del Carnaval del 2023, que se dará este sábado 4 de junio.

La gala, que se celebrará en el Hotel Riu, contará con la participación de Osvaldo Ayala, así como tamboritos de Ana Molina y la murga de Calle Arriba. En este día, Alexandra recibirá un broche que le acredita como la reina de su tuna para el Carnaval 2023.

La beldad está clara de que no tiene una tarea fácil, y es que después de dos años de no haberse realizado el Carnaval por la pandemia del COVID-19, sabe que tendrá que esforzarse un poco más para cumplir con su objetivo, de llevar alegría a su tuna y a su querido pueblo.

“Pienso que las dos representantes del Carnaval tableño, que venimos de dos años de pandemia, tenemos la responsabilidad poder llevar al pueblo bastante alegría y esas tradiciones”, dijo durante su visita a las instalaciones de “Crítica”.

Destacó que las personas todavía tienen cierto temor por el tema del COVID-19.

Castillo, reina número 68 del Palacio de los Tulipanes, está muy segura de que tal como su hermana, SRM Ana Victoria (2018), salió triunfante, ella también lo hará.

“Ella (Su hermana) me ha preparado bastante en temas de bailes... Me da consejos, de qué le gusta a la gente o no, cómo ganarnos al pueblo y el corazón de las personas en Las Tablas”, manifestó la abogada, de 22 años.

Alexandra dijo que desde niña sonó con llevar la corona tableña, sueño que se le cumplió y está viviendo al máximo.

“Desde que estaba chiquilla jugaba a ser reina, y es algo que está en mi sangre y lo estoy cumpliendo”, señaló.

Por último, dijo estar tan agradecida por todo el cariño y aceptación que ha tenido desde el pasado mes de marzo cuando fue designada como reina de Calle Arriba de Las Tablas.

“Siento ser una reina bastante querida, he sentido el cariño y aceptación de mi tuna. y de los que no la siguen... La aceptación ha sido muy buena”, expresó Alexandra Castillo De Bello.

