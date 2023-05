¡Anda activa! Martha Stewart posa a sus 81 años en traje de baño

La reconocida presentadora Martha Stewart se convirtió en la mujer con más edad en ser la portada de la popular revista Sports Illustrated.

La popular presentadora de 81 años de edad posó en traje de baño para la revista deportiva y aseguró que fue un total desafío, pero que logró vencerlo.

“Estar en la portada a mi edad fue un desafío. Y creo que logré el desafío. Estoy temblando un poco porque es extraño ir a una isla y cambiarme en nueve trajes de baño diferentes en un día frente a toda esa gente”, agregó la empresaria.

“Me gusta esa foto... ¡Y salió bien!”, dijo cuando logró ver por primera vez la portada.

La conocida amiga de Snoop Dog aseguró que no se metió a una dura dieta para poder hacer la portada, pero si tuvo algunas restricciones.

“No me morí de hambre, pero no comí pan ni pasta durante un par de meses. Fui a pilates cada dos días y fue genial; sigo yendo a pilates cada dos días porque es genial. Y de todos modos, vivo una vida limpia: buena dieta, buen ejercicio, cuidado saludable de la piel y todas esas cosas”, sentenció.

At 81, Martha Stewart becomes the oldest model in history to cover Sports Illustrated Swimsuit. pic.twitter.com/TMzoiLPbno