Andy Greenwald revela todo sobre la nueva serie Briarpatch

Universal+, el servicio de contenido premium con miles de horas de contenido de la más alta calidad, anuncia el estreno en Latinoamérica el 4 de noviembre de la primera temporada de Briarpatch, una inquietante serie de acción y misterio creada por Andy Greenwald (Legion) y protagonizada por Rosario Dawson (Luke Cage, The Mandalorian), quien además es productora de esta historia.

La producción está basada en la novela del autor norteamericano Ross Thomas y tiene como eje la búsqueda implacable que emprende una aguerrida investigadora, quien no se detendrá hasta hallar al asesino de su hermana.

El mundo de Allegra “Pick” Dill (Dawson) cambia radicalmente cuando recibe una noticia que la deja devastada. Su hermana, una detective de larga trayectoria y muy reconocida en su profesión, muere en un atentado. La tragedia sacude a la familia, y es Allegra quien decide abandonar su trabajo como investigadora contratada por un importante senador para llegar a la verdad.

Para lograrlo, viaja a Texas para poner en marcha la búsqueda del asesino de Felicity mientras descubre una red de corrupción que la pone al borde del peligro de manera permanente.

Rosario Dawson aseguró que se inspiró en el emblemático actor de Casablanca, Humphrey Bogart, al momento de construir su personaje junto a los guionistas.

“Quería que Allegra se sintiera poderosa en ese camino de Washington a Texas, queríamos mostrarla vehemente y muy segura de su audacia para navegar en un mundo masculino en el que se cuestiona quién le miente y quién le dice la verdad”, adelantó la actriz y productora de una serie en la que la muerte de Felicity es sólo la punta del ovillo.

Este medio tuvo la oportunidad de conversar con Andy Greenwald, famoso creador de esta gran historia, que ya ha visitado Panamá y nos contó un poco más.

¿Puedes hablar un poco sobre cómo te involucraste en este proyecto y por qué ha sido importante para ti?

Este proyecto surgió completamente de mí. Fue una oportunidad muy afortunada y la mejor experiencia profesional de mi vida. Descubrí los libros de Ross Thomas hace 20 años, eran poco conocidos y mayormente agotados, pero tuve una maravillosa aventura buscándolos en librerías de segunda mano y devorándolos como Doritos, con gran entusiasmo.

Siempre pensé que *Briarpatch* sería una adaptación interesante y emocionante porque tenía una columna vertebral muy sólida y una historia que la gente podría entender y reconocer del libro original. En él, un hombre regresa a su corrupta ciudad natal para investigar el asesinato de su hermana. Para mí, era importante que este personaje fuera una mujer y explorar cómo sería esa dinámica en la actualidad.

Cuando me mudé a Los Ángeles hace unos años después de trabajar en proyectos de televisión en Nueva York, mi agente me sugirió que tomara el tiempo para escribir algo nuevo, algo personal para compartir con la gente, basándome en uno de esos libros sobre los que siempre hablaba. Fue todo lo que necesitaba para sentir cómo se abrían las compuertas creativas. Fue la mejor experiencia creativa de mi vida porque no tenía expectativas, nadie me presionaba para hacerlo. Pude tomar este libro en el que había estado pensando durante años y simplemente dejar que fluyera.

Así que fue un torbellino de diez días escribiendo este guion piloto, y salieron cosas que ni siquiera sabía que estaban en mí. Los personajes, las relaciones con el senador, ninguna de esas cosas estaba en el libro original. Fue increíblemente puro y divertido. Después vino el trabajo duro de asegurarnos de obtener los derechos del libro, venderlo a una cadena, el casting y todo lo demás, pero eso vino más tarde.

¿Y simplemente dirías que fue una historia increíble para ti lo que te hizo involucrarte en este proyecto? Pero cuando piensas en la historia y la primera vez que la lees, ¿qué es lo primero que te llamó la atención para imaginar esta novela como una serie de televisión?

Hay algo en la forma en que Ross Thomas escribe que es único y no se parece a nadie más. Es una mezcla de hiperespecificidad. Siempre detalla la hora en el reloj, la cantidad de tragos que se toman, lo que alguien lleva en los bolsillos, junto con una historia salvaje, creativa y extraña que es muy difícil de seguir. *Briarpatch*, el libro, comienza de manera similar a *Briarpatch*, la serie de televisión, donde conoces a un personaje y luego ese personaje explota. Cuando otro personaje dice: "Alguien acaba de volar a la casera". Pensé, ¿cómo podrías imaginar una mejor manera de enganchar al público en ese momento y luego partir desde ahí?

Soy un gran fan de las historias de noir, de detectives y de pueblos corruptos y llenos de secretos. Sentí que todos esos tropos son queridos y familiares para el público, pero había una oportunidad de actualizarlos, llevarlos a la era moderna y mejorarlos. Quería contar esas historias de una manera diferente, con personajes que no fueran los típicos hombres llamados Benjamín, sino mujeres como Rosario Dawson.

Bien, acabas de mencionar todas esas cosas sobre los personajes, pero ¿cómo fueron creados inicialmente y cómo fue el proceso de casting para el espectáculo?

Mis tipos de personajes favoritos son aquellos que son extremadamente competentes en superficie. Pueden forzar cerraduras, ordenar la mejor bebida en el bar y decir las cosas más inteligentes incluso bajo estrés, pero todo eso es una armadura porque, en el fondo, están tan rotos y desordenados como cualquier otro.

La belleza de una serie de televisión de diez horas es que puedes pasar tiempo desglosando esa armadura durante todo el tiempo. Así que tomamos arquetipos como el detective duro, o en el caso del libro, un personaje como Eddie Guthieke, y pensamos, ¿qué pasa si cambiamos su género? ¿Qué hace intrigante a ese personaje? Luego, en cierto momento, las ideas simplemente fluyen y piensas: "Esta ciudad definitivamente necesita un nuevo jefe de policía y un alcalde. ¿Cómo serían ellos?" Es un ejercicio puramente creativo y divertido.

Lo realmente mágico fue tener la suerte de elegir a actores increíbles desde el principio. Desde descubrir talentos nuevos como Allegra Edwards, que interpreta a Cindy y fue tan divertida y memorable que tuvimos que expandir su papel, hasta trabajar con leyendas como Alan Cumming o Ed Asner más adelante en la temporada. Todos estaban dispuestos a venir a Albuquerque, Nuevo México, y sumergirse en los roles. Fue una experiencia maravillosa y enriquecedora tener ese espíritu colaborativo.

Y hablando del escenario donde se desarrolla la historia, la serie está ambientada en San Bonifacio, Texas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo influyó este escenario en el desarrollo de la historia y en la construcción de la atmósfera de la serie?

El libro originalmente estaba ambientado en una ciudad estadounidense sin nombre, que creo que podría ser Oklahoma City. Sin embargo, quería crear un lugar específico pero completamente ficticio. Pensé que situar la serie en la frontera entre Texas y México sería rico en historia y formaría parte de un proyecto más amplio para llevar algo fantástico y acercarlo un poco más a nuestra realidad.

Lo más importante para mí era construir una ciudad completamente inventada que pareciera creíble, como si pudiera existir en algún lugar perdido entre la realidad y la imaginación. Imaginé un lugar donde la temperatura es abrasadora, los personajes son salvajes y sorprendentes, y se percibe un sentido palpable de peligro que no puedes ignorar.

El compromiso con la ficción fue crucial para mí. Insistí en que en San Bonifacio no hubiera productos del mundo real. Cada marca de refrescos, cada botella de cerveza, cada letrero, incluso los periódicos que los personajes tienen en sus manos, todos fueron meticulosamente creados por mí, aunque apenas sean visibles en pantalla. Era fundamental para mí establecer un mundo completamente imaginario y específico, donde el público pudiera ser recompensado por prestar atención a los detalles.

Ah, entiendo. Bueno, una pregunta para ti sería: ¿Qué te gusta de los elementos de suspenso y misterio? ¿Los percibes de manera similar en tu vida real o cómo los interpretas?

Es una excelente pregunta. Creo que lo maravilloso de escribir creativamente es la capacidad de expresar emociones y crear imágenes que se sientan reales. En mi vida personal, nunca he encontrado carne rancia o me he topado con un tigre en un hotel, pero sé cómo es sentir que algo está a punto de suceder, percibir lo extraño y notar cuando las cosas simplemente no encajan como deberían.

Así que para mí, escribir es una oportunidad para canalizar mis propias ansiedades y emociones. Puedo darles forma y llevarlas a la vida a través de personajes, lugares, diseño de sonido y música. Creo que hay algo saludable en sacar esas experiencias internas y proyectarlas en el mundo de esa manera.

Increíble, Andy. Muchas gracias por tu tiempo y por esta entrevista. ¡Y felicidades por este espectáculo increíble!

Gracias a ti por tu tiempo.

