Angélica de la Cruz, un ‘Tesoro Humano Vivo’

La nueva voz femenina de “Los Distinguidos” de Ulpiano Vergara, Angélica de la Cruz, recibió un reconocimiento muy importante por parte del Festival Nacional de la Cumbia de La Chorrera.

De la Cruz dijo estar muy honrada por tal distinción. El reconocimiento fue es por el gran aporte desinteresado al folklore chorrerano “Mereciendo así el legado de tesoro humano vivo de nuestro folklore”, señala el pergamino.

Publicidad

“Quiero darle las gracias al comité del @festivaldelacumbiachorrerana por este reconocimiento lamentablemente no pude asistir por compromisos laborales, pero me siento muy feliz y orgullosa de ser chorrerana, Dios me los bendiga siempre”, manifestó la cantante.

Hace unos días, Angélica fue presentada como la nueva voz de la agrupación de “El Mechi, tras la salida de Maryfrank Bravo, quien se dedicará a estudiar medicina. De la Cruz trabajó con Jhonathan Chávez por muchos años hasta que se alejó un poco de los escenarios por problemas de salud.

Contenido Premium: 0