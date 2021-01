Anuel presume su Bugatti de dos millones y prende las redes sociales

El cantante de música urbana Anuel activó las redes sociales al presumir su nuevo auto, un Bugatti valorado en dos millones de dólares.

Para dar este anuncio, que sus fans llevaban esperando desde el pasado mes de noviembre que dijo que se retiraba, compartió este domingo una serie de fotografías y vídeos enseñando su más reciente adquisición automovilística.

Según el artista, cumple la promesa que se hizo en 2016 en la canción Liberace, en la que decía "Y si a mi no me matan de aquí a 5 años yo me voy a comprar un Bugatti!!!!!!!". Y así ha sido, porque cinco años después se ha comprado este auto de lujo.

De esta manera, el famoso intérprete de China suma a su colección de autos este Bugatti blanco que mostró a sus fieles incondicionales en Instagram y que está completamente personalizado, ya que incluso se puede leer la frase "Real hasta la muerte" en las alfombrillas.

Como era de esperarse, muchos seguidores comenzaron a elogiarlo, sin embargo, otro grupo lo criticó por hacer mucha bulla y desmostrar poca humildad.