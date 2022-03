Anyuri, la más ‘Controversial’

Con despampanante vestido verde, tirando lujo y esplendor, tal como las reinas del Carnaval, la artista panameña Anyuri hizo la noche del miércoles su tan esperado lanzamiento de su álbum “Controversial”. Figuras del patio se dieron cita para conocer el proyecto de la artista, que cuenta con el trabajo del productor LH Da Produzza.

Además, tiene colaboraciones de los hermanos Samy y Sandra Sandoval, Eiby, Nizze, Rayx, Moley de República Dominicana, Químico Ultra Mega, Martha Heredia y Chimbala.

En el evento, Sandra interpretó junto a ella el tema que grabaron juntas.

“Al fin puedo presentarles la intro de mi más grande proyecto de vida, mi álbum. Esta intro me enseñó a aprender más de mí misma. Mi inspiración nació de todas las situaciones que he atravesado en los últimos años. Cuenta mi experiencia con personas que me quieren ver caer, con amistades, amores y personas que me apoyan de todo corazón. Quiero mostrarles las diferentes caras de Anyuri Yasirey”, dijo la cantante.

Fue un estreno por todo lo alto, con bombos y platillos, ah y también alfombra roja. Esta noche, lo más comentado fue la presencia de su expareja.

