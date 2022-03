Los Patrones de la Cumbia, Samy y Sandra Sandoval, están de estreno, con su tema que lleva por título “No hay tiempo pa’ ta’ llorando”, que es de la autoría del compositor Javier Pinilla.

“Disfruta nuestro nuevo tema “No hay tiempo pa' ta llorando” en todas las emisoras y plataformas virtuales”, comentó Samy en su red social Instagram.

El tema ha tenido una buena aceptación por parte de sus fanáticos: “Cuando llega una canción nueva justo en el momento que más la necesitas y te llena. Me encantó. Son los mejores”, “Excelente pieza. Alegre como siempre!! Saludos!!”, “Así mismo, no hay tiempo pa’ ta llorando”, “Excelente letra”, son algunos de los comentarios en la plataforma de YouTube.

El tema está dedicado a las personas que deciden estar tristes “la gente a mi me pregunta por qué yo vivo contenta, por qué yo la paso alegre, por qué nada me atormenta, y yo les respondo siempre el tiempo se va volando, aunque tenga mil problemas, no hay tiempo pa' ta' llorando”, reza parte de la canción.

