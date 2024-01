Anyuri y Jhonathan prenderán los Carnavales

El artista Jhonathan Chávez y Anyuri dieron un abreboca de lo que será su pegajoso tema de Carnaval, que saldrá a la calle mañana 19 de enero. A través de sus cuentas de Instagram, los artistas mostraron un video desde el estudio de grabación, donde se escucha un adelanto de su canción.

"Canosito, yo puedo ser tu colágeno, porque adivina lo que pasó, quedé seca como palito de guandú en verano, dicen que ‘toy buena y to'o, pero hay algo que pasó, quería corn flakes con leche y la cuchara no me alcanzó", reza parte de la canción que canta la Cuchita.

Como era de esperarse, le llovieron comentarios a favor y en contra del tema: “Cantan bonito y todo, pero eso ya no es típico”, “No ha salido y ya dan ganas de carnavalear”, “Ahora Alejandro Torres saca una con 'El Yeyo' Yemil”, “No sé si reír o llorar”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.

Según Chávez, la canción podría llamarse “Diablito perfecto”.

