¡Apareció el unicornio! Don Omar le revelará todo a El Chombo

Luego de varios mensajes, el cantante Don Omar aceptó la invitación de El Chombo y se apareció en su estudio de grabación para una entrevista bastante íntima.

“El Chombo" publicó en sus redes sociales un video tipo encuesta para sus seguidores hace unas semanas, en el mismo les preguntaba de que artista debería hablar en su siguiente video del canal de YouTube “Hablemos Con", a lo que el público respondió, Don Omar..

“Si tú eres fanático de Don Omar etiquetale este mensaje ... No sé si tu eres un unicornio azúl o te metiste a astrólogo, no lo sé. Pero lo que si sé, es que un artista le da respuesta a las preguntas de sus fanáticos, si tu fanáticos me tienen locos escribiéndome preguntando cosas que no puedo responder ... Respondelas", compartió El Chombo en su perfil social Instagram.

Por supuesto, al ver esto el famoso le dijo “Hagámoslo". Además, hoy en la mañana se apareció en un video de Rodney Clark con su icónica frase "Te lo dijo El Chombo", dando a entender que la entrevista viene bajando.

Esta unión ha llamado mucho la atención, pues hay personas que piden hace rato una fusión y hasta plena les han dicho que deben grabar.