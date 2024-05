Arcángel y Don: 'Venezuela necesita progreso y menos corruptos'

El cantante de reggaeton Don Omar y su compatriota Arcángel le respondieron al merenguero venezolano Omar Enrique, quien había manifestado su intención de invitarlos a un concierto en Venezuela, siempre y cuando se disculpara públicamente por críticar al gobierno de Nicolás Maduro.

LEE TAMBIÉN: Viralizan video de Bad Bunny con un hombre. Dicen que es el hermano

Arcángel y Don Omar han asegurado que Venezuela no necesita más conciertos, sino que necesita progreso y menos corruptos.

La respuesta se da luego de que Omar Enrique, quien actualmente está al frente de la organización de conciertos en ese aís, dijera en un podcast que si ambos, también mencionando a la cantautora mexicana Ana Gabriel, querían volver a presentarse en Venezuela debían pedir disculpas públicas al gobierno de Nicolás Maduro por haber hablado mal del país.

“Si piden disculpas públicamente por las redes sociales, dicen que quieren venir a Venezuela y piden disculpas al Gobierno venezolano por todas las estupideces y todas las locuras que han dicho, yo mismo los traigo, yo les pago el show y los traigo (…) Si ellos tienen las bolas para hacer eso, yo lo hago encantado de la vida”, dice el merenguero.

También dijo que no importaba si no querían venir con él o su productora, porque él buscaba a un empresario que los trajera.

Arcángel a través de un escrito que publicó en sus historias de Instagram, le dijo que él no necesita ir para Venezuela, que en el país lo que hace falta es progreso, estabilidad y calidad de vida y llamándolo charlatán.

“Recuerda, merenguerito de 5ta, yo amo Venezuela, pero no nací allí, no soy venezolano, lo que sí tengo es mucha empatía con el pueblo, pues tengo muy bunas amistades venezolanas, me choca como mis hermanos son tratados por su propia gente! Pero si para volver tengo que, según tu, pedir disculpas por decir la verdad!! Me conformaré con ver a Venezuela por fotos y videos! Charlatán, dependeré yo de que tu me contrates!!!”, continuó.

De la misma manera, Don Omar no se extendió tanto en su respuesta, pues compartió parte del video de Omar Enrique y también coincidió con Arcángel en que Venezuela no necesita más conciertos, sino menos corruptos.

El puertorriqueño aseguró que lo que ha dicho es totalmente cierto y pidió a los venezolanos que comentaran al respecto. Algunos de los mensajes que se leen dicen así: “Don Omar del lado correcto de la historia”, “Era responderle, no humillarlo”, “Don Omar siempre grande”, “La ética no se negocia… por eso soy fanático de usted caballero”.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio