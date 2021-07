Humberto Ceballos, mejor conocido como Boza, sigue cosechando éxitos, y en los Premios Heat obtuvo su primer premio internacional, “Artista Revelación del Año”.

Boza estaba que no cabía en el pellejo, y no era para menos, por lo que al finalizar la premiación fue directo a las redes para compartir con sus seguidores mediante un “en vivo”. “Nos lo llevamos, nos lo llevamos, fuc... Panamá en la casa... le mando un beso a mi mamita. De Panamá para el mundo, los amo, los quiero, los adoro, sin ustedes no hubiese sucedido esto”, detalló Boza, afirmando que estaba “bien caga’o cuando subió a recoger su premio Heat.

Después de celebrar su merecido premio, Boza reveló que estuvo trabajando, porque lo que viene es más “plena” y, aunque no reveló el nombre de los artistas con los que se reunió, solo dijo que uno es de Puerto Rico y el otro de Argentina.

Las felicitaciones por este reconocimiento no se hicieron esperar en las redes, Kenny Man fue uno de los que reconoció el gran trabajo que está haciendo Boza en su carrera. “Felicidades cabrón, en el pasado les tiré, pero ahora tu eres el mejor ejemplo para los chamaquitos nuevos de aquí que siguen imitándose entre ellos, y que cantando más de lo mismo no van a salir del barsito de la esquina. Cojan ejemplo cabrones... You @fastermusica ese premio es tuyo también compai, disfrutenlo y gocenla por allá”, escribió Kenny en su cuenta de Instagram para felicitar al intérprete de “Hecha pa’ mi”.

Las emociones para el Boza no terminaron ahí, porque a su llegada al Aeropuerto Internacional de Tocumen lo esperan sus fanáticos, quienes no duraron en tomarse fotos con el “artista revelación del año”.