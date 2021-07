Nikeisha está soltera y enfocada en su negocio

La excompetidora de Calle 7, Nikeisha Sánchez, está soltera y sin compromiso, pero enfocada en su negocio.

Ayer, Sánchez conversó con sus seguidores sobre algunos temas, vida amorosa y planes a futuro.

Publicidad

Al ser consultada si está soltera ella respondió: “Voy contestar esta pregunta solo porque me tienen sofocadas... si estoy soltera”.

Recordemos que Nikeisha confesó, el pasado mes de mayo, su noviazgo con el también ex “Calle 7”, Samuel Jaén.

Por otro lado, habló sobre sus planes a futuro, entre ellos la ampliación de su negocio.

“Tengo varias metas a corto, mediano y largo plazo, pero la principal sería la expansión de mi franquicia de mi negocio”, manifestó.

NO DEJES DE LEER: Se defiende: ‘Las tengo sofocadas a todas’

Al ser consultada sobre cómo hace para sobrellevar los malos comentarios en redes, dijo que lo mejor es ignorar.

“Les juro que no me importa lo que dice la gente, nunca. Qué pereza estresarse, porque la gente siempre le ve la quinta pata al gato... que no te paga la casa, no te hace súper, no es tu familia, no es nada”, expresó Sánchez.

Además, comentó que los mensajes, donde hombres les mandaban fotos de sus partes íntimas se acabó “Gracias a Dios si, vieron que cool”.

Consultado por lo que más le ha dolido en la vida, ella contestó “No tienen idea de las veces que me han lastimado, pero nada se compara con el dolor de haber perdido a mi mejor amigo”.

Dijo que no se hará más tatuajes “Quiero terminar lo que me faltan por terminar, pero no creo que me tatue más”, además señaló que lo que más le gusta de ella es que pude pasar la página muy rápido.