Asesina de Selena contará su verdad: “Quería matarme yo, no a ella”

Yolanda Saldívar, presidenta del club de fans de Selena, que está a punto de cumplir 30 años de la muerte de Selena Quintanilla, ha acaparado la atención en los medios tras revelar que estrenará su propio documental en el que, adelanta, contará su verdad.

Faltando poco para que se cumpla este plazo en el que podría conseguir libertad condicional, la asesina confesa de la Reina del Tex-Mex ha dado su versión de lo sucedido en la serie documental Selena & Yolanda: The Secrets Between Them de Oxygen.

Saldívar supuestamente realizó una malversación de fondos, situación que las habría llevado a un enfrentamiento.

Lo que ya se ha mencionado es que Yolanda y Selena acordaron una reunión en el Days Inn Motel en Corpus Christi, Texas, el 31 de marzo de 1995, en la que la excolaboradora de la artista le disparó por la espalda. Quintanilla falleció en el hospital a los 23 años.

En el primer adelanto de la serie documental, que contará con tres capítulos, Yolanda señala que existen “secretos” que Selena ocultaba a sus seguidores. Además, la mujer de 63 años sostiene que ella “estaba asustada” y que su familia ha reunido pruebas.

“Después de tantos años, creo que es hora de contar la verdadera historia. Mi familia reunió las pruebas y mostró diferentes versiones de lo que estaba sucediendo”, dice Saldívar a la cámara.

Yolanda siembra la incertidumbre sobre las cosas que la cantante podría haber ocultado: “Estaba atemorizada. Conocía sus secretos. Y creo que la gente merece conocer la verdad”.

Además de dar detalles sobre el momento del deceso de Selena, el documental podría mostrar nueva información sobre cómo era la relación entre la cantante y su asesina, los problemas que había en la intimidad de la familia Quintanilla y la situación monetaria que habría desatado el conflicto entre ambas.

Yolanda no solo era la presidenta del club de fans de la cantante, también era la encargada del manejo de las boutiques de Selena, proyecto que comenzaba a despegar.

El primer capítulo de Selena & Yolanda: The Secrets Between Them se estrenará el próximo 17 de febrero. Hasta el momento la familia Quintanilla no ha opinado al respecto.

También se aborda el momento crítico antes del asesinato, cuando Yolanda adquirió el arma que acabaría con la vida de la artista. Según se reportó en ese entonces, la acusada compró el arma dos días después de ser confrontada por Quintanilla por la supuesta malversación de 30 mil dólares. A pesar de haber devuelto el arma días después, retornó a la tienda y la readquirió el 26 de marzo, solo cinco días antes del crimen.

Saldívar, quien actualmente cumple una condena de cadena perpetua, mantuvo a lo largo de los años que el disparo fue accidental, insistiendo en que su intención nunca fue herir a Selena. Durante negociaciones con la policía tras el asesinato y en declaraciones a las autoridades, expresó su deseo de suicidarse: “Quería matarme yo, no a ella”.

