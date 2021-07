A Ashlany Gómez no le gustan mayores

La maquillista Ashlany Gómez reveló que a ella no le gustan los hombres mayores, ella quiere uno de 30 años.

Esta declaración de la empresaria viene luego de jugar preguntas y respuestas en Instagram, algo que le gusta mucho, pues interactúa con sus seguidores.

Ayer, Gómez fue preguntada por un seguidor sobre sus gustos “¿Quisieras un novio de 60 años, como yo?", algo que ella rápidamente respondió.

Y es que al parecer eso no está en sus planes “No señor, prefiero dos de 30. Si hay tres de 20, no me pongo brava”, dijo.

Por otro lado, no podía faltar una pregunta relacionada a su expareja y padre de su hija, Marlon Polo.

“Ustedes me hacen dudar a veces que estamos en el 2021, me van a volver locas con sus preguntas”, dijo la empoderada.

Otro, por su parte, le preguntó si el nuevo tema que lanzó el cantante panameño Aurelio Tamayo se lo dedicó a ella.

“@aureliotamayo me hiciste una canción y no me dijiste”, expresó.

Recordemos que en las redes sociales se les ha vinculado con Tamayo, y hasta aseguran que hacen una bonita pareja, algo que ambos han negado, pues son simplemente amigos.