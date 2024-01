Aurelio Tamayo ya tiene local para su negocio

Aurelio Tamayo está que salta en un pie de la emoción, pues sus metas se van cumpliendo; según dio a conocer, su negocio ya tiene local.

El artista reveló que hace unos días firmó, junto a su socio, para abrir las puertas de "Penonome Brewco", una cervecería artesanal.

Por el nombre, algunos de sus seguidores imaginaron que el negocio estaría ubicado en Penonomé, por lo que Tamayo explicó que, por el concepto que querían, no pudieron ponerlo allá, pero no descarta ampliar su negocio e instalar uno en la capital de la provincia de Coclé.

"Me hubiese encantado hacerlo en Penonomé, pero por pocos locales con el concepto que queríamos no lo logramos, no está descartado ampliarnos el próximo año a Penonomé, pero por ahora nos estamos trayendo el sabor de Penonomé y otras provincias a Panamá", aseguró Aurelio al ser preguntado por qué el local lo abrió en Panamá y no en Penonomé.

El intérprete de "Alguien más " espera abrir las puertas de su negocio en marzo.

