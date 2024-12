Ayudará a una persona en el Oncológico, con nuevos seguidores

El creador de contenido Yenvideo, sigue realizando obras para ayudar a quienes lo necesitan, y su nueva labor es brindarle el apoyo a una persona en el Oncológico.

Según detalló, su deseo es ayudar a una persona en el Hospital Oncológico y requiere la ayuda de nuevos seguidores; aunque está claro en que lo van a criticar por pedir que lo sigan y le den “like” a sus publicaciones, explicó que de esos nuevos seguidores saldrá el dinero para la ayuda.

“Hoy vamos a ayudar a un panameño con cáncer en el Oncológico, y tú me vas a ayudar. A todas las personas que me sigan a partir de hoy estas dos cuentas, van a sumar un centavo durante 7 días... sé que muchos me van a criticar y van a decir por qué hay que seguirte para que ayudes, y es porque de aquí se saca el dinero para ayudar a esas personas”, expresó Yen.

El Instagramer dejó la cantidad de seguidores que tiene en sus dos cuentas de Instagram actualmente, además de donar él mismo a su labor social la suma de $101.00 dólares, esperando que sus seguidores lo ayuden a cambiarle la vida a una persona.

