Baby Rasta también se embolilla con El Chombo y 'Japa' queda metido

Decir que el reguetón había muerto ha sido la frase que ha puesto a El Chombo en el ojo de la tormenta desde hace semanas, esto a tal punto que cada día aparece otro reguetonero molesto y tirando odio en su contra por no aceptar las palabras del productor panameño.

El último en incorporarse en esta tiradera es el conocido Baby Rasta, mismo que aprovechó sus redes sociales para decirle de todo al conocido productor.

"Aquí están tus 3 minutos y 23 segundo de fama que te queda de vida, @elchombo_official te la doy en muchas cosas que has dicho, pero no te la doy como te has comportado, en cómo te refieres a nosotros, así como que, con odio, mordió. Los boricuas no tienen la culpa de haber hecho del "tumpa tumpa" un sonido diferente al de Jamaica y Panamá", menciona.